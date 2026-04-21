مدبولى: 200 مليار جنيه استثمارات الـ3 سنوات القادمة لتقوية شبكات الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة لتقوية شبكات الكهرباء والطاقة، في إطار الجهود لتنويع وتوزيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال: إن الدولة تعمل على تعظيم الاكتشافات من البترول والغاز، وأنه بحلول شهر يوليو 2026 نكون قد سددنا كامل الالتزامات علينا، حيث إننا منذ سنتين كان علينا 6,1 مليار دولار مستحقات للشركات، وخلال سنتين فقط سددنا كل ما علينا من مستحقات وهو ما شجع المستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.