رئيس الوزراء: الاحتياطات الاستراتيجية من الطاقة آمنة وتلبى احتياجات السوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتبعت منظومة رقمية متكاملة لإدارة المنتجات البترولية استهدفت إحكام الرقابة لضمان التوزيع في مختلف المحافظات وتلبية الاحتياجات وبفضل الله كانت كل مستويات الامدادات والاحتياطات الاستراتيجية آمنة وتلبى احتياجات السوق.

أضاف مدبولى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حينما حدثت الحرب في المرة الأولى والتي وصلت إلى 12 يوما اضطررنا إلى وقف امدادات الغاز للصناعة أما هذه المرة كنا على أتم الاستعداد وكنا متحسبين كدولة، وحرصنا على تنويع مصادرنا من الغاز، وهو ما ساعدنا في تلبية احتياجات السوق كاملة.

وتابع :"على مستوى الترشيد الحكومى كانت هناك مجموعة الإجراءات مضيفا كان التأثر الأكبر لمصر في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات مشددة، وحرصا على تكلفة الغاز الطبيعى المستورد الذى كلف مصر ارتفاعا غير مسبوق بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهريا لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.