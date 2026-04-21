واردات الهند من النفط الروسي ترتفع لمستوى غير مسبوق في مارس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:13 مساءً - – أظهرت بيانات من مصادر، أن واردات الهند ​من النفط الروسي في ‌مارس قفزت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.25 مليون برميل ​يوميا، وهو ما يمثل نحو ​نصف إجمالي مشتريات البلاد من ⁠النفط الخام، مدفوعة بإعفاء ​من العقوبات الأمريكية في ظل اضطرابات ​في الإمدادات.

وكشفت البيانات أن الهند استوردت 4.5 مليون برميل يوميا من النفط ​في مارس، بانخفاض ​12.9 بالمئة عن الشهر السابق و15.1 بالمئة ‌عن ⁠العام السابق، بعد تضرر الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشارت البيانات ​إلى ​أن الهند ⁠استوردت في السنة المالية 2025-2026 نحو 4.97 ​مليون برميل يوميا من ​النفط ⁠في المتوسط، بزيادة 1.9 بالمئة عن العام الماضي، وأن روسيا ⁠أكبر ​مورد للنفط خلال تلك ​السنة المالية، يليها العراق والسعودية.

