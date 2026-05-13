مدبولي: العمل على توفير احتياجات الوقود من مختلف المصادر لمواجهة الطلب المتزايد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 صباحاً - وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول خطة تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير مزيد من احتياطيات الوقود، وذلك قبل حلول موسم الصيف وخلال العام المالي 2026-2027، بما يضمن تلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد خلال هذه الفترة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بشكل استباقي على توفير الاحتياجات اللازمة من الوقود من مختلف المصادر، استعداداً لمختلف السيناريوهات المحتملة خلال الموسم المقبل، بما في ذلك تأمين الاحتياجات المالية بالتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وأوضح أن الاجتماع أكد أيضاً على التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير الكميات الكافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مع الاستعداد لمختلف الظروف المحتملة، بما يضمن استدامة تشغيل المحطات دون انقطاع.

