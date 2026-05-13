وزارة الطيران توضح حقيقة ما نُشر بشأن تصريحات الحفني في مجلس الشيوخ

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 12:13 مساءً - وأكدت الوزارة أن الدكتور سامح الحفني أوضح خلال الجلسة أن شركة مصر للطيران حققت خلال العام المالي 2024 / 2025 نتائج مالية قياسية تُعد الأعلى منذ تأسيس الشركة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد.

كما تناولت تصريحات وزير الطيران المدني الجهود المستمرة لتطوير قطاع الطيران المدني، بما يشمل رفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب دعم خطط تحديث أسطول مصر للطيران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية القطاع إقليمياً ودولياً.

وفيما يخص مستوى الخدمات، أوضح الوزير أن تصنيفات شركات الطيران الدولية تعتمد على معايير فنية وتشغيلية دقيقة، مشيراً إلى أن عدم استهداف تصنيف الخمس نجوم لا ينتقص من جودة الخدمة، حيث توجد شركات طيران عالمية كبرى ضمن فئة الأربع نجوم وتقدم مستويات تشغيلية وخدمية متميزة.

كما أشار الحفني إلى أن صناعة الطيران من أكثر الصناعات حساسية، وأن هامش الربح بها يتراوح بين 2% و4% فقط، لافتاً إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود عالمياً على تكاليف التشغيل، والذي بلغ نحو 53 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل نتيجة تداعيات الأوضاع الدولية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات، والتأكد من مصادرها قبل النشر، حفاظاً على المصداقية والمهنية الإعلامية.

