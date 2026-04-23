نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 05:15 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.

منفتحون على القوى السياسية والوطنية.. ومقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي

وقال الوزير، أننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي، قائلًا: «مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».

لن أكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية.. على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد

وأوضح كجوك، في حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية لكن المهم «نمشي في الطريق اللي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا»، لافتا أنه لن يكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.

سياسات مالية متوازنة.. لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي

أضاف وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة.. «مفيش نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوى وتنافسي».

مستمرون في «مساندة المواطن».. وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان.. رغم كل التحديات الراهنة

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا مستمرون في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم كل التحديات الراهنة، ونستهدف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة على نحو يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير أيضًا.

الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين

وقال، إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.

48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات.. ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية

ونوه الوزير، إلى أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

زيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة.. خلال العامين المقبلين

تابع: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون في دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.

مراكز ضريبية مميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين.. لتوفير أعلى مستوى من الخدمة

أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مشيرًا إلى أن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ينضمون لهذا النظام الضريبى المبسط.

أدار اللقاء، أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.

