مصنع جديد لمنتجات الألومنيوم في السخنة باستثمارات 2.5 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 05:15 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، مصنع “نيو سيفلون”، المتخصص في إنتاج منتجات الألومنيوم وأدوات الطهي، بنطاق المطور الصناعي “الشرقيون للمشروعات الصناعية OIP”، وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمنطقة السخنة الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء، في أثناء جولته التفقدية بالمصنع، إلى أن الدولة تشجع المستثمرين الوطنيين على الدخول في قطاع السلع الهندسية والاستهلاكية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ شعار “صنع في مصر” من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

أضاف أن الحكومة تدعم التوسع في مثل هذه المشروعات التي تسهم في إحلال الواردات، مما يوفر موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن منتجات المشروع من أدوات الطهي تلبي احتياجات قطاع السياحة لا سيما في ظل التوسع الجاري لمضاعفة عدد الغرف الفندقية.

وصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنوع الأنشطة الصناعية داخل منطقة السخنة، من الصناعات الثقيلة إلى المتوسطة والخفيفة، يعكس مرونة المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات.

وأوضح أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة والدولية تمثل حوافز غير مباشرة للمستثمرين، فضلًا عن المزايا التنافسية الإضافية مثل توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي.

وحرص رئيس الوزراء على تفقُد خطوط الإنتاج، ومن ذلك خط الترميل والصنفرة وخط الرش، وكذا مخازن المواد الخام وقطع الغيار والدهانات والمنتج النهائي، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة، حول مكونات المصنع وحجم الاستثمارات به، حيث أوضح أن التكلفة الاستثمارية لمصنع “نيو سيفلون” تبلغ 2.5 مليون دولار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة أيضًا إلى أن المصنع يُقام على مساحة 5680 مترًا مربعًا، كما يتيح 45 فرصة عمل، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف قطعة.

