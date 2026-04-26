مدير الغرفة الألمانية العربية: وفد طاقة ألماني يزور القاهرة يونيو المقبل

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 04:14 مساءً - سمر السيد _ يزور وفد ألماني مكون من مجموعة من الشركات العاملة بقطاع الطاقة، وتحديدًا الطاقة المتجددة، مصر في شهر يونيو المقبل، حسبما أفادت مارين ديالة شيلشميث، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مشيرًة إلى أن هذه الزيارة ستتضمن عقد مؤتمر، واجتماعات ثنائية B2B بين شركات البلدين، حيث ينصب التركيز على بناء شراكات، وتعزيز فرص التعاون عبر البحث عن شركاء أو موزعين للشركات أو ضخ استثمارات بالسوق المحلية.

أضافت ديالة شيلشميث في حوار مع جريدة “دوت الخليج” أن عدد الشركات المشاركة بالوفد لا يزال غير مؤكد، لكنه يتراوح بين ست وسبع شركات، موضحة أن الوفد سيكون وفد أعمال، ولن يتضمن مسؤولين حكوميين.

قالت إن الغرفة حريصة على التواصل المستمر مع المستثمرين الألمان، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل في سبتمبر الماضي بتنظيم بعثة إلى ألمانيا مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ووزير المالية أحمد كجوك، إلى جانب ممثلين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث عقدت جلسات تعريفية بالاستثمار محليًّا، وبحث فرص التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أن الغرفة تدرس حاليًا إمكانية تكرار التجربة عبر تنظيم زيارة بعثة أعمال مصرية لألمانيا لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ولكن ذلك يعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.

جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني كانت قد انعقدت في 25 و26 سبتمبر 2025، بألمانيا الاتحادية؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والسفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا.

وبخصوص حجم الاستثمارات الألمانية العاملة في مصر، قالت إنه من الصعوبة تحديد رقم دقيق، لأن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتم بشكل غير مباشر، مشيرة إلى أنه يمكن القول إنها بلغت عدة مليارات يورو على مدار السنوات الماضية، سواء في الإنتاج غير المباشر أو في منشآت مختلفة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري إلى تراجع صافي حجم تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة بالسوق المحلية إلى 98.8 مليون دولار في العام المالي الماضي 2024/ 2025 مقابل نحو226.3 مليون دولار في العام المالي السابق عليه 2023/ 2024 .

ولفتت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبرلين ارتفع خلال العام المالي الماضي إلى 6.179 مليار دولار موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 2.057 مليار دولار، وواردات مصرية بقيمة 4.122 مليار دولار مقابل 5.197 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024 موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 1.509 مليار دولار ، وواردات مصرية قيمتها 3.687 مليار دولار.

وفد من 12 شركة مصرية يشارك بمعرض إنترباك التجاري للتعبئة والتغليف خلال الأسبوعين المقبلين

ولفتت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتوجه وفد مكون من 12 شركة مصرية إلى معرض إنترباك التجاري المتخصص في التعبئة والتغليف وتصنيع الأغذية المقرر عقده في ألمانيا، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن تنظيم زيارات ميدانية لشركات في ألمانيا.

كما أفادت بأنه من المقرر أن يشارك وفد لشركات مصرية في معرض آخر متخصص في تكنولوجيا المياه والبيئة بميونيخ كعارضين وزائرين.

وقالت إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 5 مليارات يورو سنويًّا، مشيرة إلى أن الصادرات الألمانية إلى القاهرة تقدر بنحو 3.5 مليارات يورو مقابل 1.5 مليار يورو تقريبًا صادرات مصرية.

وأرجعت زيادة قيمة الصادرات الألمانية إلى أن مصر تستورد التكنولوجيا المتقدمة من برلين، والتي تعد مرتفعة التكلفة.

التوترات تؤثر في قرارات الاستثمار وووفرة رأس المال لدى الشركات.. مع تخوف وحذر المستثمرين

وتحدثت عن تأثير التوترات السياسية في الشرق الأوسط على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مشيرًة إلى أن الصراع بالمنطقة يؤثر بلا شك على قرارات الاستثمار لدى الشركات، وكذلك توافر رأس المال، حيث يصبح المستثمرون بصفة عامة أكثر حذرًا وتخوفًا حول إمكانية تحمل التكاليف في ضوء حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الأسواق.

ظروف المنطقة تدفع الشركات للتفكير في تنويع شركائها.. ما يصب في مصلحة مصر على المدى الطويل

ومع ذلك، ترى أن هذه الظروف تدفع الشركات أيضًا إلى التفكير في تنويع شركائها وأسواقها، وهو ما قد يصب في مصلحة مصر على المدى الطويل، مضيفًة أن القاهرة ليست متأثرة بشكل مباشر بالصراع.

التأثيرات غير المباشرة للصراع على القاهرة تتمثل في التضخم وتؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الألمانية

أوضحت أن التأثيرات غير المباشرة الحالية للصراع على مصر تمثلت في التضخم، وانخفاض قيمة سعر الصرف، والتي تؤدي بالطبع إلى أن تكون المنتجات الألمانية أكثر تكلفة للشركات المصرية، مشيرة إلى أن الصراع يؤثر في العالم كله ومن بينه التجارة المشتركة بين البلدين.

لا تأثير كبير للتوترات على السياحة الألمانية الوافدة للمقاصد المحلية

وبخصوص تأثير التوترات في تدفقات السياحة الألمانية للمقاصد المصرية، قالت إنها حتى الآن لا ترى تأثيرًا كبيرًا عليها.

وقالت: “ما نراه حاليًا هو عدم وجود اضطرابات أو اضطرابات طفيفة جدًّا، حيث لا يزال لدينا عدد كبير من السياح يذهبون إلى منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ، وقد كنت منذ أسبوع في إجازة مع عدد من الأصدقاء في مدينتي الأقصر وأسوان”.

أضافت أن السياحة الألمانية الوافدة للمقاصد المصرية لم تتأثر بصورة كبيرة مقارنة بالوفود القادمة من دول أخرى، معربة عن أملها أن يستمر هذا الاتجاه خلال موسم الصيف، حيث تظل مصر وجهة سياحية مفضلة ورائجة.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد قال مؤخرًا إن السوق الألمانية تُعد من أبرز الأسواق السياحية المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر، حيث يحتل المركز الثاني بين أكبر عشرة أسواق سياحية للمقصد المصري.

وأوضح وزير السياحة أن العام الماضي 2025 شهد نموًّا ملحوظًا في أعداد السائحين الألمان بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس قوة هذه السوق وأهميتها ضمن إستراتيجية التنشيط السياحي المصرية.

وكان وزير الاستثمار السابق المهندس حسن الخطيب قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تاريخية ومبنية على الثقة والاستثمار الفعلي، حيث تعمل أكثر من 1500 شركة ألمانية في السوق المحلية، باستثمارات تبلغ 4.9 مليارات دولار، مضيفًا إن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ نحو 5.1 مليارات دولار في عام 2025.

حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبرلين يبلغ نحو 5 مليارات يورو سنويًّا

وفي سياق متصل، أشارت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي حركة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تراجعت إلى نحو 5.733 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 5.430 مليار دولار في عام 2024.

أوضحت بيانات النشرة أن الصادرات المصرية لبرلين ارتفعت إلى 1.242 مليار دولار في 2025 مقابل 995.444 مليون دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 246.721 مليون دولار خلال تلك المدة.

بينما سجل حجم الواردات المصرية من ألمانيا نحو 4.491 مليارات دولار في العام الماضي مقابل 4.435 مليارات دولار في 2024 بزيادة قدرها 56.087 مليون دولار في تلك الفترة.

في المقابل، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين القاهرة وبرلين في شهر يناير الماضي إلى نحو493.82 مليون دولار مقابل 437.994 مليون في يناير 2025، توزعت بين صادرات مصرية بقيمة 103.144 مليون دولار مقابل 94.289 مليون دولار، وواردات مصرية بقيمة 390.676 مليون دولار مقابل 343.705 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، حسبما أفادت أحدث نشرة للتجارة الخارجية لجهاز الإحصاء.

وتتمثل أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين في الملابس، والمواد الغذائية، والبترول، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار.

وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار السابق قد وقع مع ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلمانى بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أوائل شهر فبراير الماضي، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والذي يستهدف تطوير أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى بين البلدين.

وأكد الجانبان أن اللجنة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يعكس الأهمية الخاصة للشراكة المصرية الألمانية، وتعهدا بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وتُعّد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، الممثل الرسمي للمصالح الاقتصادية الألمانية بمصر، ويشمل نطاق عملها الأردن ولبنان. ومن مقرها الرئيسي في القاهرة، تُوفّر الغرفة منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والانفتاح الإقليمي، مما يجعلها جهة رئيسية لدعم الشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع.

وتضم الغرفة الألمانية AHK Egypt أكثر من 2.500 شركة عضو، مما يتيح فرصًا قوية للتشبيك والشراكة التجارية بين شركات البلدين.

ويتكون مجلس إدارة الغرفة في مصرمن 7 شركات ألمانية و 7 شركات مصرية، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء الغرفة كل عامين خلال الجمعية العمومية.

