حملة أمنية تضبط متورطين في الصيد بالكهرباء داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:19 مساءً - في واقعة أثارت الكثير من الاستغراب وصدمة واسعة على مواقع السوشيال ميديا أثناء الساعات الماضية، وذلك لإنتشار مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأفراد خلال قيامهم بصيد الأسماك عبر أسلوب غير قانوني وقاسي يعتمد على استخدام الصعق الكهربائي في أحد المصارف المائية في محافظة الفيوم، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك فوراً لمعرفة تفاصيل الواقعة والقبض على المتورطين فيها.

وتبعاً للبيان الرسمي الناشر من وزارة الداخلية، ظهر في الفيديو عدد من الأفراد يقودون مركبة "تروسيكل" بالإعتماد على أداوت كهربائية تعمل على صيد الأسماك بشكل غير قانوني، فإن ذلك الأمر نشر طاقة سلبية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي تهدد الثروة السمكية وسلامة البيئة المائية.

الصيد عبر الطاقة الكهربائية

أظهر البيان أيضاً بأنه عند الفحص والتدقيق تبين بتحديد القائمين على تصوير ونشر الفيديو بأنهم شخصان ويمتلك أحدهما معلومات جنائية ويقيمان في المنطقة، كما لوحظ بقيام بعض الأفراد بإرسال المقطع لشخص أخر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

اختتمت الإجراءات القانونية بعد اعتراف المتهمين بتلك الواقعة، وعلى أساسها تم التحفظ على الأدوات المستعملة في الواقعة، وبالتالي عمل جميع الاجراءات القانونية الضرورية، في مضمون مواجهة جميع أشكال الصيد الغير قانوني والممارسات التي تضر بالبيئة والموارد الطبيعية.