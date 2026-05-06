رئيس الوزراء: إرسال تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لصندوق النقد والبنك الدولي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة انتهت من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار عمل المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال النسخة المحدثة إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاطلاع على ملاحظاتهما بشأنها.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحديث الوثيقة يأتي ضمن التزامات الدولة التي أعلنتها أمام المجتمع الدولي، وليس مرتبطًا فقط ببرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو مواءمة الوثيقة مع المستجدات الاقتصادية الحالية، وتعزيز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

