وزير الصناعة: خريطة للخامات والطاقة لتحديد مواقع المناطق الإنتاجية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد وزير الصناعة، خالد هاشم، أن الدولة تعمل وفق أسس علمية دقيقة لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يشمل تحديد الصناعات داخل كل قطاع، مع التركيز على الصناعات المغذية والتمكينية التي تدعم النمو الصناعي، إلى جانب الصناعات التكميلية المرتبطة باستراتيجية إحلال الواردات.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة تستهدف استقطاب المصنعين العالميين والمحليين ذوي الخبرة في هذه المجالات، من خلال إعداد دراسات جدوى متكاملة وجاهزة للتنفيذ، بما يسهم في تسهيل قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات ذات الأولوية، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع كفاءة سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة داخل الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع العمل على إعداد خريطة وطنية للطاقة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، بهدف تحديد توافر الطاقة جغرافيًا وقطاعيًا، وضمان مواءمة التوسع الصناعي مع قدرات الدولة في الإنتاج والتوزيع، بما يدعم استدامة النمو الصناعي.

وكشف عن أن الدولة تعمل، بالتنسيق بين هيئة الأراضي ووزارة الصناعة والجهات المعنية، على إعداد حصر جغرافي وخريطة صناعية شاملة للخامات المتوفرة في مصر مثل خام الحديد والفوسفات وغيرها، بهدف تحديد المواقع المثلى لإقامة المناطق الصناعية وفقًا لتوافر الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج، بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويخفض تكاليف النقل والإمداد.

