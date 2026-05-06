رئيس الوزراء: الوصول بعدد الشركات الحكومية المقيدة حديثًا بالبورصة إلى 30 حتى يونيو المقبل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لقيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل قيد 12 شركة قيدًا مؤقتًا، مع استهداف قيد ما بين 8 و10 شركات إضافية حتى نهاية يونيو.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة بدأت أيضًا إجراءات قيد نحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، بما يرفع إجمالي الشركات المستهدف قيدها إلى نحو 30 شركة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح نسب منها للاكتتاب العام في البورصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يدعم كفاءة إدارتها ويعزز القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

