إدارة ترامب تطلب من محكمة أمريكية تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:13 مساءً - – طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم ​الاثنين من محكمة أمريكية تعليق ‌تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها الإدارة ​إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية ​عملية الاستئناف.

كانت محكمة التجارة الأمريكية ⁠قد أصدرت حكما ضد الرسوم ​الجمركية الجديدة في الثامن من مايو ، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.

واستأنفت إدارة ترامب على الحكم يوم ​الجمعة، وإذا أوقفت محكمة التجارة ​حكمها، فستعود الرسوم الجمركية على ثلاثة مستوردين ‌رفعوا ⁠دعوى قضائية بشأنها.

وفرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في فبراير شباط بعد أن ألغت المحكمة ​العليا الأمريكية ​معظم ⁠الرسوم التي فرضها ترامب في 2025.

من المقرر أن ​تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية ​البالغة ⁠10 بالمئة في يوليو، ما لم يمددها الكونجرس.

وفرضت الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية الأحدث بموجب المادة ​122 من قانون التجارة لعام 1974.

