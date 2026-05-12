نعرض لكم الان تفاصيل خبر غوروك التركية تعتزم إقامة مشروع لصناعة المنتجات الزجاجية في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 05:01 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد مجموعة شركات غوروك التركية Gürok Group برئاسة أسين غورال أرغات، نائب رئيس المجموعة، لبحث خطة المجموعة لإقامة مشروع صناعي جديد في مصر يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

المشروع على مساحة 150 ألف متر مربع ويوفر نحو 1000 فرصة عمل

واستعرض الاجتماع ملامح أحد المشروعات الصناعية التي تعتزم المجموعة تنفيذها في مصر، والمتخصص في إنتاج أدوات المائدة الزجاجية على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل جديدة.

كما تناول الاجتماع جهود المجموعة في استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، إلى جانب تطبيق نظم متطورة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير دعم ومساندة وزارة الصناعة لكل المصنعين الجادين الراغبين في إقامة صناعات حقيقية تسهم في نقل التكنولوجيا للصناعة المصرية وتشغيل العمالة وبناء ورفع كفاءة القدرات المحلية.

وأكد أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للمجموعة في إزالة أي تحديات تواجهها في سبيل إقامة مصنعها في مصر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها، بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات ودخول المصنع طور التشغيل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واستعرض الوزير خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة حالياً لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والتي يمكن للمجموعة الاستفادة منها وخاصة حوافز التصدير.

ومن جانبها أكدت أسين غورال أرغات، نائب رئيس مجموعة شركات غوروك التركية Gürok Group حرص المجموعة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية لصادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرةً إلى أن المجموعة تُعد خامس أكبر منتج للمنتجات الزجاجية على مستوى العالم، كما تصدر منتجاتها إلى نحو 140 دولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غوروك التركية تعتزم إقامة مشروع لصناعة المنتجات الزجاجية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.