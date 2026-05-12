الاحتلال يجدد توغله في جنوب سوريا

الاحتلال يجدد توغله في جنوب سورياجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها على طريق رئيسي يربط عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرى "المشيدة" و"المعلقة" و"الحيران" و"الرفيد"، قبل انسحابها من المنطقة لاحقا.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب عملية توغل مماثلة نفذتها قوات الاحتلال أمس (الإثنين) على الطريق الرابط بين قرية "أوفانيا" وبلدة "خان أرنبة" بريف القنيطرة الشمالي.

تجدر الإشارة إلى المطالبات السورية المتكررة بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من أراضيها، فيما تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات واعتداءات شبه يومية في الجنوب السوري.