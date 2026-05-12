أخبار اليمن : طقس اليمن غائم مع أمطار ورياح وحرارة

طقس اليمن غائم مع أمطار ورياح وحرارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية، وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، إب، تعز، غرب ذمار ومرتفعات لحج وأبين، واحتمال تكوّن الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل بشكل عام، وغائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً وحاراً مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 ـ 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية.