إيران تسمح بمرور السفن الصينية عبر مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 09:13 مساءً - – ذكرت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع، أن ​إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر ‌مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي.

وجاء التقرير في وقت اتفق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​خلال زيارة دولة إلى الصين، مع نظيره الصيني ​شي جين بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز ⁠مفتوحا أمام التدفق الحر للطاقة.

​الخطوة جاءت استجابة لطلبات من وزير الخارجية والسفير الصيني لدى ​إيران

وقال المصدر للوكالة، إن ​الخطوة جاءت استجابة لطلبات من وزير الخارجية والسفير الصيني لدى ​إيران، مشيرا إلى أن طهران وافقت على تسهيل عبور عدد من السفن الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبعد بدء الضربات ​الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، فرضت إيران قيودا ​مشددة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ‌والذي ⁠بدأ بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في أوائل أبريل نان، إلى إطالة أمد الأزمة في الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله نحو 20 بالمئة ​من إمدادات النفط ​والغاز الطبيعي ⁠عالميا.

ولم يتضح بعد حجم تأثير هذه الخطوة على الوضع الميداني، إذ أشارت إيران خلال ​الحرب إلى إمكانية عبور السفن المحايدة، لا ​سيما ⁠المرتبطة بالصين، شريطة التنسيق مع قواتها المسلحة.

ناقلة نفط صينية تحمل مليوني برميل من ⁠الخام ​العراقي عبرت المضيق

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من ⁠الخام ​العراقي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء ​بعدما تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الحرب ​الأمريكية الإيرانية.

