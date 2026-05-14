سلامة الغذاء تبحث مع التمثيل التجاري الأمريكي التعاون في مجالات الرقابة وتقييم المخاطر

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 09:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات الرقابة على الغذاء وتحليل وتقييم المخاطر، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويدعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الهيئة مع ليو رويتمان، مدير الشؤون الزراعية بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، و كريستوفر رايكر، ممثل مكتب الشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

وتناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إلى جانب استعراض فرص تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة الرقابية الحديثة، بما يحقق أعلى مستويات حماية صحة المستهلك، ويسهم في تيسير وانسياب حركة التجارة.

وأاشر ليو رويتمان، إلى اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز أوجه التعاون مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالدور الذي تقوم به في تطوير منظومة الرقابة الغذائية في مصر، وما تشهده من تطور ملحوظ في تطبيق النظم الرقابية الحديثة،

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء ويعزز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

