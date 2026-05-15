نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي: التواصل بين واشنطن وبكين يدعم استقرار الاقتصاد العالمي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 04:07 مساءً - _ رحب صندوق النقد الدولي بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أن خفض التوترات والحد من حالة عدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يمثلان عاملًا إيجابيًا للاقتصاد العالمي.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردًا على سؤال بشأن نتائج قمة ترامب وشي في بكين، إن من المهم للغاية أن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم على أعلى المستويات.

وأضافت: “نرحب بالتأكيد بوجود حوار بناء بين البلدين، وأي شيء من شأنه المساعدة في تخفيف التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين يعد أمرًا جيدًا لهذين الاقتصادين الكبيرين، وبالطبع جيدًا للاقتصاد العالمي أيضًا”.

وأشارت كوزاك إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه بوضوح نحو السيناريو الاقتصادي الأوسط من بين السيناريوهات الثلاثة التي حددها صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل الماضي، وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ما أبقى أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

ويتوقع السيناريو المتوسط “السلبي” لصندوق النقد الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 3.1% في التوقعات المرجعية الأكثر تفاؤلًا، والتي تفترض نهاية سريعة للصراع، وذلك مقابل نمو بلغ 3.4% في 2025.

