مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية مال وأعمال

د. محمود محيي الدين: أهمية تسريع ربط البحث العلمي بصنع السياسات وتمويل التنمية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
د. محمود محيي الدين: أهمية تسريع ربط البحث العلمي بصنع السياسات وتمويل التنمية

د. محمود محيي الدين: أهمية تسريع ربط البحث العلمي بصنع السياسات وتمويل التنمية

نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمود محيي الدين: أهمية تسريع ربط البحث العلمي بصنع السياسات وتمويل التنمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 05:01 مساءً - شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في جلسة بعنوان «تمويل التحولات الكبرى»، وذلك ضمن فعاليات قمة المعهد الأوروبي للابتكار من أجل الاستدامة (EIIS Summit) التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت الجلسة كل من السيدة ميلينا ميسوري، رئيس مكتب مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في إيطاليا، وجيوتسنا بوري من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير ديفيد دونوغيو، المندوب الدائم السابق لأيرلندا لدى الأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات دور التمويل والمؤسسات والحوكمة في دعم التحولات الاقتصادية والبيئية والتنموية على المستوى العالمي.

وخلال مداخلته، أكد الدكتور محيي الدين أهمية قيام المؤسسات الأكاديمية والبحثية بتطوير تعريف معايير قياس التقدم، على نحو ينعكس بشكل ايجابي على القرارات السياسية والمالية.

وأوضح أن التحولات الكبرى في الفكر التنموي بدأت عندما نجحت المؤسسات الأكاديمية في تجاوز الاعتماد الحصري على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للتقدم، من خلال تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم رأس المال البشري والمرونة والاستدامة.

وأشار إلى أن هذه الأدوات المعرفية لم تعد مجرد مخرجات أكاديمية، بل أصبحت أدوات حوكمة تؤثر في أولويات الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.

كما شدد على أن المؤسسات الأكاديمية مطالبة أيضاً بتطوير أساليب عملها لتصبح أكثر سرعة وارتباطاً بالواقع التنموي، موضحاً أن الفجوة الزمنية الطويلة بين إنتاج الأبحاث وتطبيقها في السياسات العامة لم تعد تتناسب مع التحديات الملحة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الدكتور محيي الدين أهمية تعزيز إنتاج المعرفة في دول الجنوب، مشيراً إلى استمرار التركز الجغرافي في إنتاج الأبحاث العالمية فى الدول المتقدمة، رغم أن الدول النامية تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات الأزمات المناخية والتنموية. كما دعا إلى دعم المؤسسات والشبكات التي تقوم بترجمة المعرفة الأكاديمية إلى سياسات وأطر تنفيذية واستثمارية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن العالم يواجه فجوة تمويلية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، مؤكداً أن إعادة توجيه التمويل نحو التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري والمؤسسي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق التحولات المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د. محمود محيي الدين: أهمية تسريع ربط البحث العلمي بصنع السياسات وتمويل التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

السيسي خلال افتتاح جامعة سنجور: الاستثمار في الإنسان السبيل الأنجح لتحقيق التنمية المستدامة

أخبار ذات صلة

0 تعليق