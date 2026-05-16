7.7 مليار جنيه حصيلة المرحلة الأولى والثانية من سند المواطن

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 02:01 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية، إن حصيلة سندات المواطن خلال المرحلة الأولى بلغت 5.7 مليار جنيه.

وأضافت منصور خلال مشاركتها في مؤتمر «Money Made Simple» بمدينة شرم الشيخ، إن حصلية المرحلة الثانية سند المواطن حققت ملياري جنيه.

وأشارت مستشار نائب وزير المالية، إلى أن وزارة المالية تعتزم التعاون مع بنوك الاستثمار لتعزيز جهود التوعية والترويج للمنتج الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن وزارة المالية بدأت فبراير الماضي، طرح سند المواطن للأفراد لأول مرة، عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، بعائد شهري ثابت، ولمدة 18 شهراً.

