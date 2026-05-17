نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تفرض قيودا على بعض واردات الفضة بأثر فوري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 03:13 مساءً - سي إن بي سي_ أظهر إخطار حكومي هندي صدر، يوم السبت 16 مايو، أن نيودلهي فرضت قيوداً بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حولتها من فئة “المنتجات الحرة” إلى فئة “المنتجات المقيدة”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من ⁠واردات المعادن الثمينة ‌لتخفيف الضغط على احتياطيات ⁠النقد الأجنبي للبلاد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على واردات بعض سبائك ​الفضة عالية ⁠النقاء ​وبعض الدرجات الأخرى.

ورفعت ​الهند يوم الثلاثاء ‌الرسوم الجمركية ⁠على استيراد الذهب والفضة ​من 6% إلى 15% في خطوة ⁠قد تضعف ​الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن ​النفيسة في العالم، لكنها تقلص ⁠العجز ​التجاري للبلاد وتدعم الروبية.

وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءاً من الطاقة الشمسية إلى ​الإلكترونيات.

وكان الطلب ​على مدار العام الماضي مدفوعا بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، ​مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ‌بالفضة إلى مستوى قياسي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تفرض قيودا على بعض واردات الفضة بأثر فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.