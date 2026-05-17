الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 03:13 مساءً - – سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط ​الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من ‌نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء ​الخام الروسي المخزن على ناقلات.

وحتى وقت مبكر من مساء أمس بتوقيت ​واشنطن، لم يتم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني ⁠لوزارة الخزانة فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من ​التعليقات.

وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب ​الديمقراطي، يوم الجمعة الماضي إدارة ترامب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين الأمريكيين.

التمديد ​السابق من إدارة ترامب جاء في إطار إجراءات للسيطرة على أسعار الطاقة ​العالمية

وجاء التمديد ​السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة ​العالمية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران، منها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي ‌للنفط ⁠وإعفاء مؤقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون جونز. وفضلا عن ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه يؤيد تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنت للجالون.

ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات ​المتحدة، التي تبلغ حاليا ​نحو 4.50 ⁠دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محليا وعالميا نحو 100 دولار للبرميل ​أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

وأخبر ​ترامب صحفيين ⁠أمس خلال رحلة عودته من بكين بأنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني وبأنه ⁠سيتخذ ​قريبا قرارا بهذا الشأن.

الهند تعد أكبر مستهلك ​للنفط الخام الروسي المنقول بحرا

وتُعد الهند أكبر مستهلك ​للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في أبريل ومايو ​بعد الإعفاء من العقوبات.

