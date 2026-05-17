رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 07:24 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الاستعدادات التي تجريها حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك، وكذا توفير مختلف المنتجات البترولية خلال فترة العيد. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشروعات التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في قطاع البترول والغاز، كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، فضلا عن استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، مع ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز وفق الخطط الزمنية المحددة، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، لا سيما في فترة الأعياد، والاستعداد المكثف لموسم الصيف.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير الموارد المالية المطلوبة للقطاعات المختلفة بالدولة، ولا سيما قطاع البترول والغاز، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة تلك القطاعات؛ لضمان توافر متطلبات التنمية ودفع العمل بها.

فيما أكد وزير البترول أن العمل يتم وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وعمل تكاملي مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين؛ لضمان صيف آمن في الطاقة، كما تعمل الوزارة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال فترات عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تأمين احتياجات قطاع الكهرباء لضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية.