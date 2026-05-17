الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة الأميركية مطلع العام المقبل

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 03:13 مساءً - العربية نت_ تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدلات الفائدة بشكل حاد أمس الجمعة، مما يعكس اقتناعاً متزايداً لدى متعاملي سوق السندات بأن التضخم المرتفع سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة في أواخر العام الجاري أو في أوائل 2027.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت احتمالية أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يناير إلى حوالي 60%، بينما اعتبر رفع سعر الفائدة في ديسمبر مسألة متكافئة الاحتمالات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام.

