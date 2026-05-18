نعرض لكم الان تفاصيل خبر كارجاس تبحث المشاركة بمشروعات الغاز الطبيعي للسيارات في نيجيريا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 12:13 مساءً - دوت الخليج – تبحث شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) فرص دخول السوق النيجيرية، والمشاركة في تنفيذ المبادرات القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) عبر نقل خبرات الشركة وتجربتها في مصر بمجالات تحويل السيارات والحافلات للعمل بالغاز الطبيعي.

وزار وفد من الشركة نيجيريا؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة أمام شركات قطاع البترول المصرية في الأسواق الإفريقية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبحث وفد الشركة مع إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية (الغاز)، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال استخدامات الغاز الطبيعي، وبخاصة تطبيقات الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل.

وأكد الوزير النيجيري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الرئاسية النيجيرية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط يتطلب بناء شراكات قوية، وتبادلًا للخبرات الفنية والتنفيذية.

وأشاد إيكبو بالنجاحات التي حققتها مصر على مدار سنوات في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مثمنًا استعداد الحكومة المصرية وشركة «كارجاس» لدعم السوق النيجيرية، ونقل الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وعقد وفد «كارجاس» سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بقطاع الغاز والطاقة والنقل في نيجيريا بحثوا خلالها آليات التعاون المشترك، وخطط تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المضغوط بالسوق النيجيرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما التقى الوفد مسؤولي الهيئة النيجيرية لتنظيم قطاع البترول في أنشطة النقل والمعالجة والتوزيع والتسويق (NMDPRA)، والمجلس القومي النيجيري لتطوير وتصميم السيارات (NADDC)، ومجلس تنمية ومتابعة المحتوى المحلي النيجيري (NCDMB)؛ لبحث فرص التعاون في مجالات إنشاء البنية التحتية لمحطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، والتصنيع المحلي للمكونات، وتأهيل الكوادر الفنية، ودعم خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بقطاع النقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارجاس تبحث المشاركة بمشروعات الغاز الطبيعي للسيارات في نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.