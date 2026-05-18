عقيلة صالح أمام مجلس النواب : مصر مركز إشعاع للجميع.. وإعلامها ومثقفيها دعموا ليبيا

عقيلة صالح أمام مجلس النواب : مصر مركز إشعاع للجميع.. وإعلامها ومثقفيها دعموا ليبيا

كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة زيارة المستشار عقيلة صالح

كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة زيارة المستشار عقيلة صالح

رئيس النواب الليبى : لن ننسى فضل ودعم مصر .. الملجأ الوحيد للعرب جميعا

رئيس النواب الليبى : لن ننسى فضل ودعم مصر .. الملجأ الوحيد للعرب جميعا

بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

رددها الآن..أدعية مستحبة في اليوم الأول من ذي...

رددها الآن..أدعية مستحبة في اليوم الأول من ذي...

موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في مواجهة حسم...

موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في مواجهة حسم...

أول تصريح رسمي من جمال حمزة على خسارة الزمالك...

أول تصريح رسمي من جمال حمزة على خسارة الزمالك...

تردد قناة الجزيرة 2026 الجديد على النايل سات.....

تردد قناة الجزيرة 2026 الجديد على النايل سات.....

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس البرلمان الليبى

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس البرلمان الليبى

وزير الخارجية يتوجه الي مدريد لعقد مشاورات سياسية مع نظيره الاسباني

وزير الخارجية يتوجه الي مدريد لعقد مشاورات سياسية مع نظيره الاسباني

الرئيسية فن ومشاهير

بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:23 مساءً - بدأ تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في مصر اعتبارًا من اليوم الإثنين 18 مايو 2026، بعد قرار أصدره اللواء محمود توفيق، بإضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في خطوة تستهدف تعزيز الضوابط الأمنية والقانونية الخاصة بمنح التراخيص.

شرط استخراج رخصة القيادة في مصر

ألزم القرار المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بتقديم شهادة استعلام أمني معتمدة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تتضمن ما يفيد توافر الشروط القانونية والأمنية المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 35، إضافة إلى المادة 36 من قانون المرور، وذلك بحسب نوع الرخصة المطلوب استخراجها.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أهلية طالب الترخيص من الناحية الأمنية والقانونية، قبل استكمال إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها.

شروط استخراج الرخص وفق قانون المرور

حدد قانون المرور مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة قيادة، وجاءت أبرزها كالتالي:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا لبعض أنواع الرخص، و18 عامًا للرخص الخاصة ورخص التعليم، بينما يشترط بلوغ 21 عامًا للرخص المهنية وأنواع محددة أخرى.
  • اجتياز الكشف الطبي للتأكد من سلامة النظر واللياقة الصحية وعدم وجود عوائق تمنع القيادة الآمنة.
  • الحصول على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية معتمدة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
  • النجاح في الاختبارات الفنية الخاصة بالقيادة وقواعد وآداب المرور بعد سداد الرسوم المقررة.
  • ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في قضايا المخدرات، أو سبق إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية، إلا بعد مرور المدة القانونية المحددة أو صدور حكم بوقف التنفيذ.

حالات يجوز فيها رفض منح الرخصة

نصت المادة 36 من قانون المرور على أحقية الجهات المختصة في الامتناع، عن منح رخصة القيادة للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الناتجة عن قيادة المركبات، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونيًا.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق