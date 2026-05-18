بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:23 مساءً - بدأ تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة القيادة في مصر اعتبارًا من اليوم الإثنين 18 مايو 2026، بعد قرار أصدره اللواء محمود توفيق، بإضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في خطوة تستهدف تعزيز الضوابط الأمنية والقانونية الخاصة بمنح التراخيص.

شرط استخراج رخصة القيادة في مصر

ألزم القرار المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بتقديم شهادة استعلام أمني معتمدة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تتضمن ما يفيد توافر الشروط القانونية والأمنية المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 35، إضافة إلى المادة 36 من قانون المرور، وذلك بحسب نوع الرخصة المطلوب استخراجها.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أهلية طالب الترخيص من الناحية الأمنية والقانونية، قبل استكمال إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها.

شروط استخراج الرخص وفق قانون المرور

حدد قانون المرور مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة قيادة، وجاءت أبرزها كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا لبعض أنواع الرخص، و18 عامًا للرخص الخاصة ورخص التعليم، بينما يشترط بلوغ 21 عامًا للرخص المهنية وأنواع محددة أخرى.

اجتياز الكشف الطبي للتأكد من سلامة النظر واللياقة الصحية وعدم وجود عوائق تمنع القيادة الآمنة.

الحصول على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية معتمدة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

النجاح في الاختبارات الفنية الخاصة بالقيادة وقواعد وآداب المرور بعد سداد الرسوم المقررة.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في قضايا المخدرات، أو سبق إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية، إلا بعد مرور المدة القانونية المحددة أو صدور حكم بوقف التنفيذ.

حالات يجوز فيها رفض منح الرخصة

نصت المادة 36 من قانون المرور على أحقية الجهات المختصة في الامتناع، عن منح رخصة القيادة للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الناتجة عن قيادة المركبات، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونيًا.