نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: الصين ستشتري منتجات زراعية أمريكية مقابل 17 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 12:13 مساءً - – قال ​البيت الأبيض ‌اليوم الأحد إن الصين ​تعهدت بشراء ​منتجات زراعية أمريكية ⁠لا تقل ​قيمتها عن ​17 مليار دولار بداية من ​العام الجاري ​وحتى 2028.

وأضاف في ‌بيان ⁠أن هذا الالتزام جاء خلال اجتماعات ​انعقدت ​الأسبوع ⁠الماضي بين الرئيسين ​الأمريكي ​دونالد ⁠ترامب والصيني شي جين ⁠بينغ.

