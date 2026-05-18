أول تصريح رسمي من جمال حمزة على خسارة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:23 مساءً - خرج نجم الكرة المصرية السابق الكابتن "جمال حمزة" في إحدى البرامج الرياضية التلفزيونية مستنكراً أداء لاعبي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية ومؤكداً على ضرورة رحيل عدد كبير من النادي نظراً لعدم قدرتهم على تقديم أي جديد.

يذكر أن فريق الزمالك قد تلقى خسارة كبيرة من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية التي استضافها ستاد القاهرة الدولي، إذا انتهى اللقاء بفوز الفريق الجزائري بعد التوجه لركلات الترجيح ليخسر الزمالك بعدها اللقب المنتظر.

أدلى الكابتن جمال حمزة ببعض التصريحات القوية فيما يتعلق بأداء اللاعبين مشيداً بأداء عدد قليل من اللاعبين على رأسهم عبد الله السعيد وخوان بيزيرا، حيث أوضح جمال حمزة أن ضغط المباريات جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد وعدم القدرة على اللعب بالشكل المطلوب وخاصةً الأسماء الكبيرة داخل النادي.