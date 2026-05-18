موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في مواجهة حسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:23 مساءً - يستضيف ملعب الإمارات مساء اليوم الإثنين مواجهة مهمة تجمع بين آرسنال وبيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء قد يقرب "الجانرز" خطوة كبيرة من استعادة لقب البريميرليج.

ويدخل آرسنال المباراة وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، ويطمح فريق المدرب ميكيل أرتيتا إلى حصد النقاط الثلاث قبل جولة واحدة من إسدال الستار على الموسم.

في المقابل، يخوض بيرنلي اللقاء دون ضغوط كبيرة بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، لكنه يسعى لتقديم عرض قوي أمام متصدر المسابقة.

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي

تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

موقف الفريقين آرسنال وبيرنلي قبل المباراة

يدرك آرسنال أن الفوز في هذه المواجهة سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي، بينما يأمل بيرنلي في إنهاء مشواره في الدوري الممتاز بصورة مشرفة رغم تأكد هبوطه.