رددها الآن..أدعية مستحبة في اليوم الأول من ذي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:23 مساءً - مع دخول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على الإكثار من الطاعات والدعاء والصيام لما تحمله هذه الأيام من مكانة عظيمة وفضل كبير عند الله ويعد اليوم الأول من ذي الحجة بداية موسم إيماني مميز تفتح فيه أبواب الخير ويتسابق فيه المسلمون إلى الأعمال الصالحة طلبًا للرحمة والمغفرة والثواب.

دعاء اليوم الأول من ذو الحجة

يبحث الكثير من المسلمين مع بداية شهر ذي الحجة عن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال هذه الأيام المباركة، ومن أبرز الأدعية التي يمكن الدعاء بها في اليوم الأول:

اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واكتب لنا الخير حيث كان، وارزقنا القبول والطاعة والقرب منك.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة فالدعاء في هذه الأيام من الأعمال المستحبة التي تقرب العبد من ربه خاصة مع الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير.

فضل صيام أول يوم من ذي الحجة

يحظى صيام الأيام الأولى من ذي الحجة بمكانة كبيرة لدى المسلمين حيث تعد من أفضل أيام العام في العمل الصالح والطاعة وهي أيام الرحمة ويحرص كثيرون على صيامها لما فيها من أجر وثواب عظيم خاصة أن هذه الأيام ترتبط بموسم الحج والطاعات المباركة.