الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مرور آمن وحر دون أي رسوم في مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 05:01 مساءً - العربية نت _ دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى ضمان مرور آمن وحر لكافة السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي دون فرض أي رسوم ملاحية.

وأكد الاتحاد في بيان له على ضرورة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لوقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية استعادة حرية الملاحة الدولية والحفاظ على استقرار الممرات المائية الحيوية.

يأتي ذلك بعدما شن الجيش الأمريكي أمس هجمات في جنوب إيران، وصفها بأنها عمليات دفاعية، في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

