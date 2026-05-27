نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: استحداث برنامج جديد للتعليم المهني لتعزيز القدرة على المنافسة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 05:01 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً مع ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

واستعرض الاجتماع برامج التعليم الفني التي تنفذها مؤسسة ساويرس في مجال التعليم الفني لخلق كوادر فنية على أعلى درجات الجودة والتعليم من خلال تقديم منح دراسية للطلاب للالتحاق بمدارس ومعاهد فنية في مصر أو من خلال المدارس والمعاهد التي تمتلكها وتُديرها المؤسسة، إلى جانب استعراض تجربة المؤسسة في تطبيق مفاهيم التدريب من أجل التوظيف وبرامج التمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هاشم، أن الوزارة تسعى لاستحداث برنامج للتعليم المهني على طراز يضاهي التجارب العالمية من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين جودة خريجي التعليم المهني والفني الذين تخرجهم الوزارة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة وفتح المجال أمام هذا الخريج للمنافسة خارج مصر مع أقرانه من مختلف دول العالم.

ضرورة احتواء البرنامج على المهارات الأساسية والتخصصية والتعليم التطبيقي في المصانع

وأوضح أن هذا البرنامج يضم عدداً من المهارات الأساسية التي تشمل مهارات اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيات الحديثة والمهارات التخصصية، على أن تتوفر في البرنامج بعض مقومات النجاح التي تتضمن زيادة التعليم التطبيقي للطلاب في المصانع واعتماد كل مهارة أو مكون في البرنامج من أبرز الجهات التعليمية عالمياً في هذه المهارة، إلى جانب ربط خريجي البرنامج بالشركات المحلية والعالمية، فضلاً عن حصول خريجي البرنامج على شهادات ذات قيمة تعليمية وثقل لدى الشركات بما يسهم في إقبال أولياء الأمور والطلاب على هذا النوع من التعليم المهني.

تابعنا على | Linkedin | instagram

البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلبات المتزايدة من الصناعة على العمالة المدربة

وأكد أن هذا النوع من التعليم سيسد الفجوة بين الطلب المتزايد من الصناعة على العمالة المدربة وضعف قدرة العمالة على تلبية متطلبات الصناعة.

ومن جانبها أكدت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تعمل على تعزيز مسارات التعليم الفني والمهني بهدف إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات العملية والتقنية المطلوبة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم وتطوير مؤسسات تعليم فني رائدة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلاب للالتحاق بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصناعة: استحداث برنامج جديد للتعليم المهني لتعزيز القدرة على المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.