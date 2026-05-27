أسعار الذهب تتراجع 1.3% مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

أسعار الذهب تتراجع 1.3% مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 05:01 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ​هذا العام، في حين تجددت الضربات العسكرية الأمريكية على ‌إيران، مما قوض الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام ورفع أسعار النفط وجدد المخاوف من التضخم.

نزل في المعاملات الفورية 1.3% إلى ​4511.23 دولار للأوقية

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى ​4511.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش.

​العقود الآجلة تراجعت 0.2% ⁠إلى 4513.90 دولار

وانخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.2 بالمئة ⁠إلى 4513.90 دولار.

وقال جيم ويكوف محلل الأسواق لدى أمرييكان ​جولد إكستشينج “تتوقع أسواق السندات أن تكون الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) هي رفع سعر الفائدة. هذا عامل سلبي لسوق الذهب اليوم”.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية دعم تراجع الأسعار

وأدى كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي يوم الجمعة وسط تنامي التوقعات بأن ​يتجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق حاليا أن ​يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر. وعلى ‌الرغم ⁠من كونه وسيلة للتحوط ضد التضخم، يواجه الذهب الذي لا يدرّ عائدا صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع خام برنت بأكثر من أربعة بالمئة وسط حالة الضبابية التي تكتنف إمكانية ​توصل الولايات المتحدة ​وإيران إلى ⁠اتفاق، وموعد استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة التضخم، إذ ينقل ​المصنعون التكاليف الزائدة إلى المستهلكين.

يو.بي.إس خفض توقعاته ​لسعر الذهب ⁠بنهاية العام 400 دولار إلى 5500 دولار

وخفض يو.بي.إس توقعاته ​لسعر الذهب ⁠بنهاية العام 400 دولار إلى 5500 دولار، وذلك بسبب استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع العوائد وارتفاع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ⁠الفضة ​في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى ​76.27 دولار للأوقية وخسر البلاتين 1.3 بالمئة مسجلا 1942.56 دولار، وتراجع البلاديوم 1.3 ​بالمئة إلى 1379.54 دولار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

