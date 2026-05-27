إدارة ترامب تعتزم الإبقاء على ‌الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 05:01 مساءً - – قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس الثلاثاء، إن إدارة ​الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإبقاء على ‌الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة ​مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا ​الشمالية.

وأضاف جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات ⁠الخارجية في واشنطن أن بلاده لديها ​قضايا تجارية “مهمة” مع كندا.

جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ​ستعقدها الولايات المتحدة مع المكسيك دون كندا.

وتابع قائلا “ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية… حتى على دولة مثل ​المكسيك، أو أي دولة أخرى في ​نصف الكرة الأرضية الذي ننتمي إليه، سنفرض رسوما جمركية ‌طالما ⁠لدينا عجز تجاري ضخم”.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق القائم منذ ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر كاتفاقية ​تجارة حرة معفاة ​من ⁠الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها جرير الشهر الماضي ​لمسؤولين تنفيذييين في المكسيك مفادها أن ​الرسوم ⁠الجمركية على السيارات والصلب ستظل قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون أمريكيون ⁠ومكسيكيون هذا ​الأسبوع في مكسيكو سيتي ​في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على ​قواعد المنشأ والأمن الاقتصادي.

