نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتف في كتف" والانتخابات الرئاسية.. نشاط مكثف للأحزاب والكيانات الوطنية في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأسبوع المنقضي أنشطة متنوعة لعدد من الأحزاب السياسية والكيانات الخدمية تضمنت إطلاق مبادرات "كتف في كتف" بمحافظة المنوفية فضلا عن بدء معسكرات لإعداد القادمة وجهود خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز أنشطة وفعاليات الأحزاب السياسية والكيانات الوطنية خلال أسبوع على النحو التالي:

مبادرة "كتف في كتف.. يوم في حب مصر"

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة مؤسسة حياة كريمة وحزب حماة الوطن، احتفالية كبرى تحت عنوان "كتف بكتف.. يوم في حب مصر"، بالمنوفية.

وشملت احتفالية "كتف بكتف.. يوم في حب مصر" تكريم عدد من المتطوعين بالمبادرة إلى جانب عدد آخر من الشخصيات الملهمة مجتمعيا، إلى جانب تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بالمنوفية.

وتضمن الاحتفال كشف حجم جهود الدولة لدعم المواطنين، وعقدت بحضور المطرب حكيم.

تحالف الأحزاب يطلق الملتقى الأول لشباب مصر

نظمت لجان شبابية تابعة لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الملتقى الأول لشباب مصر، برعاية حزب مستقبل وطن، وبحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات تحالف الأحزاب ونواب من مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلنت اللجان الشبابية، خلال الملتقى، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين أن المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة واجب على كل وطني.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ سلسلة ملتقيات شبابية على مستوى المحافظات بالاشتراك بين الأحزاب والكيانات في الفترة القادمة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الملتقى بداية حراك كبير شارحا استراتيجية الحكومة في دعم الشباب منذ 2014.

وأبد استعداد الوزارة لتقدم كل سبل الدعم للشباب، مشددا على أهمية التوعية بضرورة المشاركة السياسية الحقيقية وتفعيل دورهم المجتمعي.

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، بالتعاون بين الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأخيرة.

وأوضح أن ملتقى شباب مصر رسالة واضحة لقوى الشر المغرضة التي تلقي بالاتهامات الباطلة ضد الأحزاب المصرية الوطنية.

الشعب الجمهوري يعقد معسكرا لإعداد القادة

أطلق حزب الشعب الجمهوري أول معسكراته لإعداد القادة في إطار سلسلة معسكرات ترعاها أمانة الشباب المركزية بالحزب بناءً على توصيات المنتدى الأول للحزب بمحافظة البحر الأحمر.

ويستمر انعقاد المعسكر خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر الجاري في مدينة الإسكندرية بحضور ممثلي أمانات الشباب من محافظات الإسكندرية ومطروح والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ والجيزة.

ويستهدف المعسكر تعزيز التواصل مع الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي وتنمية مهاراتهم ليكونوا أعضاءً مؤثرين في المجتمع.

حزب العدل يختتم معسكره الصيفي

اختتم حزب العدل فعاليات المعسكر الصيفي الذي ينظمه لـ150 شابا وقياديا ممثلين من جميع المحافظات والأمانات النوعية.

وتم عقد المعسكر على مدار 5 ايام بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب والنائب أحمد القناوي نائب رئيس الحزب.

كما حضر أيضا عبد العزيز الشناوي الأمين العام للحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، ونعتز الشناوي متحدث الحزب.

العدل يبحث ترشح فريد زهران للانتخابات

استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عب المنعم إمام، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للتباحث حول الترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه وضمانات إجراء العملية الانتخابية.

وخلال اللقاء، أوضح فريد زهران أنه سيحسم موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه بنهاية الأسبوع الجاري، حسب ما تراه الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.