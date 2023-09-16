افتتاح معرض ”أهلا مدارس” بشارع فيصل فى الجيزة.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 11:28 مساءً - تفتتح محافظ الجيزة، يوم غد الأحد، معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%.



ومن المقرر أن تشهد محافظة الجيزة افتتاح معارض أخرى لـ"أهلا مدارس" في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هي العمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، لتغطية كافة مناطق المحافظة وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة.

يُذكر أن المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، أكد أن معارض أهلا مدارس من أهم المعارض الجماهيرية التي تلبي احتياجات المواطن من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجميع مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية، وكل ذلك بخصومات حصرية وأسعار منافسة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحلات التجارية.

ودعا رئيس الغرفة جميع العارضين إلى وضع أقل نسبة من هوامش الأرباح وتقديم خصومات كبيرة لتوفير المنتجات إلى أبناء المحافظة بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على الدور المجتمعي لأعضاء غرفة الجيزة التجارية في تقديم خدمات حقيقية للمواطنين من خلال المشاركة في معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة مثل معرضي أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها.