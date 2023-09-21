نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة تقيم معرض للمنتجات المدنية للعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإقامة المعارض الداخلية والخارجية، قامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإقامة معرض للمنتجات المدنية للعاملين.

حيث قام بافتتاح المعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، وأكد "جمبلاط" علي أن المعرض يلبي احتياجات العاملين بالشركة من مختلف المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الشقيقة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة بها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة.

وأوضح "بكر"، أن المعرض يقدم المنتجات المدنية لقطاع الأسرة من منتجات مصانع الإنتاج الحربي من أدوات مائدة وبوتاجازات وأواني طهي، وسخانات ومراوح و غيرها بأسعار مخفضة وبتسهيلات للعاملين بالشركة، حيث يوفر المعرض ميزة التقسيط على 12 شهر دون فوائد مساهمة من الشركة لتخفيف العبء عن كاهل العاملين.