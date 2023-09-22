نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤدي شخصية المفتش «كرومبو» يوضح أسباب توقف البرنامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد سعودي، صاحب الأداء الصوتى لشخصية كرومبو، أسباب توقف البرنامج، لافتا إلى أن صاحب الفكرة توفى ونشبت العديد من الخلافات والقضايا بينه وبين شريكه ما زالت قائمة حتى الآن.

وأشار خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إلى أنه متعدد المواهب ويلعب العديد الأدوار من بينها التمثيل والتقليد والغناء، لافتا إلى أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينها وش سلندر وفصل المشاغبين وحودة وحمودة.

وعن اخفائه عن الوسط الفني، قال صاحب الأداء الصوتى لشخصية كرومبو، معنديش علاقات كويسة حاول أسعى لكن الموضوع مش سهل خالص، ومعظم الأعمال اللي اشتغلتها كانت صدفة".

