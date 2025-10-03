«عبدالعاطي» يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كوت ديفوار وبوركينا فاسو

أحمد جودة - القاهرة - دعما لخالد العناني

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، يوم الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ اتصالين هاتفين بكل من السيد ليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار، والسيد كاراموكو جان تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، وذلك في إطار جهود حشد الدعم لترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

وخلال الاتصالين، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر العميق لموقفي كوت ديفوار وبوركينا فاسو الداعمين للمرشح المصري، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد وحدة الموقف الأفريقي ويعكس التزام الدول الأفريقية بتعزيز التضامن القاري خلف المرشح المعتمد من الاتحاد الأفريقي بما يسهم في الدفع بالأولويات والمصالح الأفريقية في المنظمات الاقليمية والدولية.

كما تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع كوت ديفوار وبوركينا فاسو لا سيما المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب الأفريقية، مجددًا التزام مصر بمواصلة التشاور والتنسيق مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التمثيل الأفريقي الفعّال داخل منظمة اليونسكو ودعم القضايا التعليمية والثقافية والعلمية التي تهم القارة الأفريقية بما يتسق مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.