نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى مشيدا بإنجازات السيسي: رفع شعار مصلحة الوطن أولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنجازات الرئيس عبد التفاح السيسي منذ توليه سدة الحكم، لافتا إلى أنه رجل وطني ويعلى دائما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الرئيس السيسي علاج أزمة تآكل الرقعة الزراعية من خلال توزيع الأراضي على شباب الخريجين واستصلاح 1.5 مليون فدان، كما تعامل بذكاء كبير مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولم نشعر بأزمة في نقص القمح بسبب زيادة المساحات المنزرعة.

تابع محمد موسى، شهدت فترة تولي الرئيس السيسي الحكم، العديد من الاكتشافات البترولية من بينها حقل ظهر وحقل بدر وعدد كبير جدا يصل إلى أكثر من 50 بئر غاز طبيعي وبترول.