نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشار أسري عن العنوسة: بعض الفتيات بيعتبروا الزواج سبوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق وائل نجم المحامي وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، على تزايد نسبة العنوسة في مصر خلال الفترة الماضية، قائلا: "بعض الفتيات بيعتبروا الزواج سبوبة وهيخربوا بيت الرجل".

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسبة العنوسة في الحضر أعلى من القرى نتيجة لارتفاع استخدام السوشيال ميديا واختلاف الثقافات، مشيرا إلى أن الخوف من المستقبل وعدم الثقة في الجنس الآخر وزيادة حالا الطلاق دفعت الشباب للعزوف عن الزواج وأدت إلى العنوسة.

تابع سكرتير مفوضية الأمم المتحدة، المجتمع سبب رئيسي في زيادة نسبة العنوسة، نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة وبعض التصرفات الفاسدة التي أثارت الخوف في نفوس الشباب.

