وزيرة الهجرة تصدر قرارًا بتعيين السفير إيهاب نصر مساعدًا للوزيرة للعلاقات الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:13 صباحاً - أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارًا وزاريًا بتعيين السفير إيهاب نصر، مساعدًا للوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وإذ تهنئ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير إيهاب نصر على منصبه الجديد، كما تعرب عن سعادتها لانضمام سيادته إلى عائلة وزارة الهجرة، واثقة أنه سيكون إضافة متميزة لفريق العمل بالوزارة لما يتمتع به من خبرة كبيرة وباع طويل في العمل الدبلوماسي.

والسفير إيهاب نصر حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ١٩٨٤ جامعة القاهرة، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، وكان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية منذ عام 2021، وحصل على درجة سفير ممتاز في 2018، كما حصل على عدة أوسمة وهي: ميدالية العمل الدبلوماسي من جمهورية سلوفاكيا في أغسطس 2014، ووسام الصداقة من روسيا الاتحادية عام ٢٠٢١، ووسام الشراكة للتنمية الدبلوماسية من جمهورية بيلاروسيا في أكتوبر 2021.

كما شغل منصب سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، وسفير غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية طاجكستان وجمهورية تركمانستان من 2017 إلى 2021، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية من 2016 إلى 2017، ممثل وزارة الخارجية بالأمانة الدائمة لمجلس الأمن القومي المصري من 2015 إلى 2017، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول أمريكا الشمالية من 2015 إلى 2016، وسفير مصر لدى سلوفاكيا من 2010 إلى 2014.

كما شغل نصر منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق جنوب ووسط أوروبا والمنظمات الأمنية والاستراتيجية الأوروبية من 2008 إلى 2010، ونائب رئيس البعثة في موسكو وروسيا الاتحادية من 2004 إلى 2008، ومدير شئون دول وسط أوروبا والبلطيق وجنوب أوروبا والبلقان في وزارة الخارجية المصرية من 2002 إلى 2004، ونائب رئيس البعثة سفارة مصر في كييف أوكرانيا من 1998 إلى 2002، وسكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية من 1997 إلى 1998، وسكرتير ثان بالقسم السياسي في سفارة مصر في بوينس آيرس - الأرجنتين من 1993 إلى 1997، ونائب مدير إدارة إيران وأفغانستان في وزارة الخارجية المصرية من 1992 إلى 1993، وسكرتير ثالث ببعثة رعاية مصالح المصرية في طهران – إيران من 1991 إلى 1992، ومن 1988 إلى 1991 شغل منصب ملحق دبلوماسي بسفارة مصر في بغداد – العراق، وملحق دبلوماسي - قطاع الشئون البرلمانية من 1987 إلى 1988، والالتحاق بالسلك الدبلوماسي - دورة التأهيل بمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري من 1986 إلى 1987.