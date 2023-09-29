نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطلقة تنهار على الهواء: كنت فاكراه هيبقى ضهر وسند ليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انهارت سلوى علي، ضحية تشويه سمعتها على يد طليقها، على الهواء ودخلت في نوبة بكاء هستيرية، قائلة: "كنت فاكراه هيبقى ضهر وسند ليا"، موضحة أنها تزوجت عن حب رغم رفض أهلها إلا أنها تمسكت به.

وأضافت سلوى علي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، ضربني وبهدلني سيرتي بقت على كل لسان وشوه صورتي وسمعتي بين الجيران ومش قادرة أخرج في الشارع أنا ست مش وحشة، وغضبت في أول شهر زواج".

تابعت،:"طليقي اتهمني بأنني أمارس الدعارة وسيئة الأخلاق، وهددني برفع قضية تشهير بعد ظهوري في وسائل الإعلام وطالبني بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات، مضيفة:"محدش واقف جمبي من أهلي أنا شايلة الشيلة لوحدي".