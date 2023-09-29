نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة.. مواطن لدعم مصر تعلن تشكيل هيئتها العليا وأسماء منسقيها في محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد فاروق، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار كن مع الوطن، أسماء منسقي الحملة في جميع محافظات مصر، وذلك تشكيل الهيئة العليا للحملة لبدء التحرك على الأرض وتنفيذ خطة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهى كالآتي:

_المستشار محمد خليل منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة القاهرة.

_الحاج أحمد مشاعيل منسق الحملة بجنوب محافظة الجيزة ومركز العياط.

_ العمدة حمدي أبو عكاشة منسق حملة مواطن لدعم مصر بجنوب الجيزة والمهندس بدر أبو عكاشة نائبا للمنسق.

_ الدكتور رضا النجار، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر وعضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر بمحافظة البحر الأحمر، ومحمود دار نائبا للمنسق بالمحافظة.

_مهندس عزيز وجيه أباظة، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر وعضو الهيئة العليا للحملة بمحافظة الشرقية، ومحمد عاطف عثمان، نائبا للمنسق بالمحافظة.

_أحمد فتحي أحمد، منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الإسكندرية، وأسامة عبد الستار نائبا للمنسق بالمحافظة.

_الشيخ علي حسن، شيخ مشايخ حلايب وشلاتين منسق حملة مواطن لدعم مصر بمنطقة حلايب وشلاتين.

_محمد عبد الناصر منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة السويس.

_ ياسر قنديل منسق عام محافظة قنا

_محمود عيسى القناشي منسق عام محافظة مطروح

_عواطف الطرهوني منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة سوهاج.

_ياسر سعدي صحابي منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الأقصر.

_الشحات منصور منسق حملة مواطن لدعم مصر بكفر الشيخ.

_مهندس رضا نسيم منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة البحيرة والحاج عبده صقر والدكتور خالد رحومة نائبا المنسق بالمحافظة.

_أحمد الشرقاوي منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الغربية، وهيثم الشناوي ومصطفى الشناوي وعبدالله أبو العزم نوابا للمنسق بالمحافظة.

الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين منسق حملة مواطن لدعم مصر لشؤون الفلاحين والمزارعين.

مصطفى قطامش منسق الشباب بالحملة



وجاء تشكيل أعضاء الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن كالآتي:

_النائب أحمد الخطيب

_ النائبة ولاء الأمامي

_المهندس ريمون كريازي

_اللواء رضا عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق

_اللواء أمين راضي.

_المهندس هيثم أمان

_العمدة حمدي أبو عكاشة

_المهندس بدر أبو عكاشة

_نصر مطر

_كرم دميان

_العميد محمد عبد المنعم

_الدكتور أحمد نبيل الشيخ

_المهندس عبد الوهاب أبو يوسف

_الدكتور رضا النجار

_كابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

_دكتورة رحاب غزالة وعضو لجنة المرأة بالحملة

_الشيخ منصور بريك

_حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

_خالد قابيل رئيس القناة الأولى السابق.

_خالد نجاح رئيس تحرير بوابة ومجلة الهلال

_السيد أحمد الإدريسي رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية في مصر والعالم العربي



بينما جاء تشكيل اللجنة الإعلامية بحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن كالآتي:

_محمد علوي المتحدث الإعلامي للحملة

_هبة رمضان

_زينة الدين خليفة

_الإعلامية تهاني البرتقالي

وكان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة