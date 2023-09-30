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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتزامنًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، ومع قرار الحكومة السابق بـ إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك، شهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم.
سعر الذهب اليوم 30 سبتمبر في مصر
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سعر الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 في مصر
سعر الذهب اليوم السبت، شهد الذهب استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية وشهرة في مصر، ويقبل المواطنون على شرائه، 2205 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم السبت 30 سبتمبر 2023
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|2508.5 جنية
|2497.25 جنية
|عيار 22
|2299.5 جنية
|2289 جنية
|عيار 21
|2195 جنية
|2185 جنية
|عيار 18
|1881.5 جنية
|1872.75 جنية
|الجنيه الذهب
|17560 جنية
|17480 جنية
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18
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عيار 21 تحديث مباشر.. سعر الذهب الآن في مصر اليوم 29-9-2023
مباشر الآن عيار 21.. سعر الذهب اليوم 29 سبتمبر 2023
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب..
- 17560 جنيهًا للبيع
- 17480 جنيهًا للشراء
سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب..
- 1930 دولارًا للبيع
- 1929 دولارًا للشراء
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
تختلف أسعار المصنعية، حيثُ تتراوح أسعار المصنعية على الذهب في محلات الصاغة من 35 جنية إلى 65 جنية على جرام الذهب، وتتباين أسعار المصنعية من محل إلى آخر ومن تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.
ارتفاع الأسعار 15% بمجرد إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي
صرح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبر مكالمة تلفزيونية، أن:
- أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15 % وذلك مع إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج.
وذلك بفعل نقص المعروض، لا سيما مع وقف الدولة للاستيراد، في ظل أزمة شح السيولة الدولارية.
ومن المقرر أن تنتهي فترة الإعفاء الجمركي في شهر نوفمبر المقبل.
سعر الذهب عالميًا
شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.