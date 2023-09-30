بيت الزكاة يوزع أدوات مدرسية على الطلاب الأيتام غير القادرين فى القليوبية

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أحمد جودة - القاهرة - نتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين في محافظة القليوبية، عن طريق قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري.

يأتي ذلك في إطار مبادرة إلى المدرسة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان أصدره اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر2023، أن عملية التوزيع في محافظة القليوبية استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية الآتيه: بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، شرق شبرا، غرب شبرا، القناطر الخيرية، شبين القناطر، العبور، الخصوص، والخانكة.

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لكفالة الأيتام لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم، حيث انطلقت مبادرة إلى المدرسة من محافظة الإسكندرية مرورًا بمحافظة بني سويف ثم محافظة دمياط ومن بعدها المنوفية وصولًا إلى القليوبية، ولا يزال العمل على توزيع المساعدات المدرسية على الأطفال الأيتام مستمرا.

بيت الزكاة والصدقات يواصل توزيع 200 ألف شنطة مدرسية على الطلاب الأيتام غير القادرين

بيت الزكاة والصدقات يوزع شنط مدارس على الطلاب الأيتام غير القادرين في الإسكندرية

وأكد بيت الزكاة والصدقات على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].