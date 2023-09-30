أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطني شارع فتح الباب المتفرع من شارع الثلاثيني بحي العمرانية من قيام ورشه نجارة ومحل اخشاب من التعدي علي الطريق العام وإعاقة حركة المارة واستخدام الآلات للقطع تحدث ضوضاء ويعمل علي مدار اليوم.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع ورشة نجارة تتعدى على الطريق العام بالعمرانية في المقال التالي

محمد يوسف

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