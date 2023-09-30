نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع ورشة نجارة تتعدى على الطريق العام بالعمرانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطني شارع فتح الباب المتفرع من شارع الثلاثيني بحي العمرانية من قيام ورشه نجارة ومحل اخشاب من التعدي علي الطريق العام وإعاقة حركة المارة واستخدام الآلات للقطع تحدث ضوضاء ويعمل علي مدار اليوم.
وقد قامت المحافظة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق بتنظيم حملة مفاجئة للموقع محل الشكوى.
وفور ضبط المخالفات تم غلق وتشميع الورشة الكائنة بالعقار رقم 38 مع مصادرة محتويات الورشة وايداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.