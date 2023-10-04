القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى بداية العام الدراسى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى بداية العام الدراسى الجديد ، كما نظمت عد داً من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاءاً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ .

من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة ، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن ، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم .