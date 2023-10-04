انت الان تتابع خبر تحولات مفاجئة في مرسى مطروح: احتفالات ومسيرات تأييد للرئيس السيسي تهزّ المدينة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هل تكشف هذه الأحداث الغامضة عن تحولات سياسية وشعبية جديدة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت محافظة مرسى مطروح محركات البحث في جوجل، اليوم الثلاثاء، بعد احتفالات ومسيرات أهالي مطروح في شوارع المحافظة، من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة.

أهالي مطروح في شوارع المحافظة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وتوافد مئات الأشخاص من أهالى مطروح في شوارع المحافظة، لـ الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية، قائلين: «معاك ياريس»

احتفالات نجوم الفن في مطروح لتأييد ترشح الرئيس السيسي

ويعمل كل من حزب مستقبل الوطن، وحماة الوطن على تجهيز شوارع مطروح، لـ الاحتفال، الذي يقوم بإحيائه الفنان الشعبي أحمد شيبة، وعدد من النجوم المصريين، وذلك الاحتفال لـ تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وزارة الداخلية توضح تفاصيل مشاجرة الأهالي في مطروح

يذكر أن رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لـ لمشاجرات الأهالي في محافظة مطروح لذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا يوضح تفاصيل ما حدث.

سبب المشاجرات في مطروح

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أن مشاجرة الأهالي في مطروح نشبت بين بعض الشباب بمدينة مطروح، بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة.